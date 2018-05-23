Официально: Эмери возглавил "Арсенал"

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Официально: Эмери возглавил "Арсенал"

Испанский специалист Унаи Эмери возглавил "Арсенал", информирует официальный сайт клуба.

Наставник заключил с клубом четырехлетнее соглашение, с зарплатой в размере 5,5 миллиона евро в год. Последним местом работы Эмери был французский ПСЖ, с которым он без проблем выиграл Лигу 1. 

Также Эмери известен по успешной работе с "Валенсией" и "Севильей". Без особых успехов и недолго тренировал московский "Спартак". 

Напомним, что Арсен Венгер покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе.

Не пропустите: "Арсенал" представил домашний комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019. | http://soccernews.ru 

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