Официально: Эмери возглавил "Арсенал"

Испанский специалист Унаи Эмери возглавил "Арсенал", информирует официальный сайт клуба.

Наставник заключил с клубом четырехлетнее соглашение, с зарплатой в размере 5,5 миллиона евро в год. Последним местом работы Эмери был французский ПСЖ, с которым он без проблем выиграл Лигу 1.

Также Эмери известен по успешной работе с "Валенсией" и "Севильей". Без особых успехов и недолго тренировал московский "Спартак".

Напомним, что Арсен Венгер покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе.

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