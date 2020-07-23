Официально: Эмери возглавил "Вильярреал"

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Официально: Эмери возглавил "Вильярреал"

"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера.

Сообщается, что 48-летний специалист заключил с "жёлтой субмариной" контракт, рассчитанный на три года.

У руля команды Эмери сменил Хавьера Кальеху, покинувшего клуб 20 июля.

Испанский наставник известен по работе в "Валенсии", "Спартаке", "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".

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