Официально: Эмери возглавил "Вильярреал"
"Вильярреал" на своём официальном сайте объявил о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера.
Сообщается, что 48-летний специалист заключил с "жёлтой субмариной" контракт, рассчитанный на три года.
У руля команды Эмери сменил Хавьера Кальеху, покинувшего клуб 20 июля.
Испанский наставник известен по работе в "Валенсии", "Спартаке", "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".
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