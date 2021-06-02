Официально: Эмерсон вернулся в "Барселону"

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Официально: Эмерсон вернулся в "Барселону"

Фото сайт "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о возвращении флангового защитника Эмерсона.

В 2019 году "блауграна" купила бразильца у "Атлетико Минейро" за 12 миллионов евро и отдала на 2,5 сезона в аренду "Бетису".

В составе андалусийской команды правый фулбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 79 матчах.

Контракт Эмерсона с "Барсой" рассчитан до июня 2024 года.

Не пропустите: Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны". | http://soccernews.ru
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