Официально: Эмре Джан - игрок "Ювентуса"

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Официально: Эмре Джан - игрок "Ювентуса"

Экс-футболист "Ливерпуля" Эмре Джан стал игроком "Ювентуса".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал с туринцами четырехлетнее соглашение.

Напомним, что Джан достался "Ювентусу" совершенно бесплатно.

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