Официально: Эмре Джан покинул "Ливерпуль"

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Официально: Эмре Джан покинул "Ливерпуль"

Хавбек Эмре Джан покинул "Ливерпуль".

Как сообщает твиттер клуба, игрок покинул мерсисайдцев, как свободный агент. Также из "Ливерпуля" ушел защитник Джон Фланаган.

Джан выступал за "Ливерпуль" с 2014 года. За это время он провел 167 матчей, в которых забил 14 голов.

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