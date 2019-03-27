Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"

Испанский защитник мадридского "Атлетико" Лукас Эрнандес летом перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Футболист подпишет с мюнхенцами пятилетний контракт. Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что "Бавария" выплатит полную сумму отступных за игрока, которая составляет 80 миллионов евро.

23-летний Эрнандес является воспитанником "Атлетико". Всего за "матрасников" он провел 110 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

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