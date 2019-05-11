Официально: Эррера покидает "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" в своём официальном твиттере подтвердил скорый уход полузащитника Андера Эрреры.

"Для меня было честью играть за лучший клуб Англии. Спасибо за эти пять прекрасных лет", - сказал испанец в прощальном видеоролике.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист продолжит карьеру в ПСЖ, с котором он уже согласовал условия личного контракта.

Эррера выступал за "МЮ" с 2014 года, сыграл 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 ассистов.

В составе "красных дьяволов" хавбек выиграл четыре трофея - Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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