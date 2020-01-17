Официально: Эшли Янг стал игроком "Интера"
"Интер" сообщил о трансфере защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга.
Сообщается, что "нерадзурри" заключили с 34-летним футболистом контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Ранее сообщалось, что "Интер" заплатит за игрока 1,5 миллиона евро, а его зарплата составит 4 миллиона евро в год.
Янг выступал за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время он провел 261 игру и забил 19 голов.
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Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"
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