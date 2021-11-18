Официально: Это'о баллотировался на пост президента федерации футбола Камеруна
Известный камерунский футболист Самуэль Это'О собирается начать карьеру спортивного функционера.
"Сегодня я официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы. Для меня большая честь сделать это, и я надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень", - написал бывший форвард "Барселоны", "Интера", "Челси" и "Анжи" в инстаграме.
Это'О примет участие в выборах президента федерации футбола Камеруна, которые состоятся 11 декабря.
Нападающий является лучшим бомбардиром в истории "неукротимых львов" - 56 голов в 118 матчах.
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