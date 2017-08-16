Официально: "Эвертон" подписал очередного новичка, установив клубный трансферный рекорд

Теги суонси ситиэвертонгульфи сигурдссон

Официально: "Эвертон" подписал очередного новичка, установив клубный трансферный рекорд"Эвертон" за рекордные для себя 49,4 миллионов евро приобрел у "Суонси Сити" полузащитника Гульфи Сигурдссона.

Как информирует официальный сайт "ирисок", контракт с 27-летним хавбеком был подписан на срок до лета 2022 года. Комментируя свой переход, исландец сказал: "Надеюсь, я продолжу создавать голевые моменты для партнеров и забивать голы за команду, внося свой вклад в тот успех, которого желают добиться в клубе".

Напомним, ранее сообщалось о том, что трансфер Сигурдссона будет стоить "Эвертону" 50 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов