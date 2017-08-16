Официально: "Эвертон" подписал очередного новичка, установив клубный трансферный рекорд

"Эвертон" за рекордные для себя 49,4 миллионов евро приобрел у "Суонси Сити" полузащитника Гульфи Сигурдссона.

Как информирует официальный сайт "ирисок", контракт с 27-летним хавбеком был подписан на срок до лета 2022 года. Комментируя свой переход, исландец сказал: "Надеюсь, я продолжу создавать голевые моменты для партнеров и забивать голы за команду, внося свой вклад в тот успех, которого желают добиться в клубе".

Напомним, ранее сообщалось о том, что трансфер Сигурдссона будет стоить "Эвертону" 50 миллионов евро. | soccernews.ru