Официально: "Эвертон" подписал Сандро Рамиреса

"Эвертон" подписал контракт с форвардом испанской "Малаги" Сандро Рамиресом, информирует официальный сайт "ирисок".

Трансфер 21-летнего воспитанника каталонской "Барселоне" обошелся английскому клубу в 6 млн евро. С "Эвертоном" испанец подписал контракт сроком на четыре года.

Комментируя свой переход, Сандро сказал: "Я знаю, что я подписал соглашение с большим английским клубом. "Эвертон" - идеальное место для меня, у меня будет идеальный тренер, который своей уверенностью во мне будет способствовать моему прогрессу".

Напомним, "Эвертон" хочет купить Жиру. | soccernews.ru