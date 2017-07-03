Официально: "Эвертон" подписал Сандро Рамиреса

Теги эвертонмалагасандро рамирес

Официально: "Эвертон" подписал Сандро Рамиреса"Эвертон" подписал контракт с форвардом испанской "Малаги" Сандро Рамиресом, информирует официальный сайт "ирисок".

Трансфер 21-летнего воспитанника каталонской "Барселоне" обошелся английскому клубу в 6 млн евро. С "Эвертоном" испанец подписал контракт сроком на четыре года.

Комментируя свой переход, Сандро сказал: "Я знаю, что я подписал соглашение с большим английским клубом. "Эвертон" - идеальное место для меня, у меня будет идеальный тренер, который своей уверенностью во мне будет способствовать моему прогрессу".

Напомним, "Эвертон" хочет купить Жиру. | soccernews.ru

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