Официально: "Эвертон" подписал Уолкотта

Теги эвертонтео уолкоттарсенал лондон

Официально: "Эвертон" подписал Уолкотта"Эвертон" на своем официальном сайте подтвердил подписание контракта с вингером лондонского "Арсенала" Тео Уолкоттом.

"Мы рады подтвердить подписание Тео Уолкотта. Срок действия соглашения с игроком рассчитан на три с половиной года", - сказано в сообщении "ирисок".

В нынешнем сезоне Уолкотт забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за "Арсенал".

Напомним, ранее Уолкотт прошел медобследование в "Эвертоне". | soccernews.ru

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