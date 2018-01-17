Официально: "Эвертон" подписал Уолкотта

"Эвертон" на своем официальном сайте подтвердил подписание контракта с вингером лондонского "Арсенала" Тео Уолкоттом.

"Мы рады подтвердить подписание Тео Уолкотта. Срок действия соглашения с игроком рассчитан на три с половиной года", - сказано в сообщении "ирисок".

В нынешнем сезоне Уолкотт забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за "Арсенал".

Напомним, ранее Уолкотт прошел медобследование в "Эвертоне". | soccernews.ru