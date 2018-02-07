Официально: Эвра подписал контракт с клубом АПЛ

Французский защитник Патрис Эвра, последним клубом которого был "Марсель", подписал контракт с английским "Вест Хэмом", информирует официальный сайт "молотобойцев".

"Вест Хэм" рад подтвердить подписание с опытным Патрисом Эвра краткосрочного контракта. Эвра стал игроком нашего клуба до конца июня 2018-го года, он будет носить футболку с номером "27" на спине", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Вест Хэм" опроверг уход Мойеса. | soccernews.ru