Официально: Эвра подписал контракт с клубом АПЛ

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Официально: Эвра подписал контракт с клубом АПЛФранцузский защитник Патрис Эвра, последним клубом которого был "Марсель", подписал контракт с английским "Вест Хэмом", информирует официальный сайт "молотобойцев".

"Вест Хэм" рад подтвердить подписание с опытным Патрисом Эвра краткосрочного контракта. Эвра стал игроком нашего клуба до конца июня 2018-го года, он будет носить футболку с номером "27" на спине", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Вест Хэм" опроверг уход Мойеса. | soccernews.ru

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