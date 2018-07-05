Официально: Фабиан Руис стал игроком "Наполи"

"Наполи" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бетиса" Фабиана Руиса.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. 22-летний испанец заключил с неаполитанским клубом контракт до лета 2023 года.

Руис является воспитанником "Бетиса", за основную команду "зелёно-белых" выступал с 2014 года, сыграл 59 матчей и забил 3 гола.

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