Официально: Факундо Феррейра стал игроком "Бенфики"

Теги бенфикашахтер донецкфакундо феррейра

Официально: Факундо Феррейра стал игроком "Бенфики"Форвард донецкого "ШахтераФакундо Феррейра стал игроком лиссабонской "Бенфики", информирует официальный сайт "орлов".

Стороны подписали контракт на четыре года. Новому клубу 27-летний нападающий достался совершенно бесплатно. Комментируя свой переход, аргентинец заявил: "Это действительно большой клуб. Я рад оказаться здесь. Я следил за "Бенфикой" с детства, ведь здесь играло много аргентинцев. Это очень узнаваемый клуб в Аргентине. Ди Мария, Аймар, Савиола… Когда аргентинцы, играющие здесь, сказали мне приезжать, я не сомневался ни секунды".

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