Официально: Фарфан покинул "Локомотив"
Московский "Локомотив" объявил об уходе из клуба нападающего Джефферсона Фарфана.
У 35-летнего футболиста истёк контракт с "железнодорожниками" и он получил статус свободного агента.
Перуанец выступал за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.
С командой Фарфан выиграл четыре трофея - чемпионство, два Кубка России и один Суперкубок страны.
Не пропустите: "Локомотив" согласовал трансфер нападающего "Бордо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22