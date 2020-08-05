Официально: Фарфан покинул "Локомотив"

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Официально: Фарфан покинул "Локомотив"

Московский "Локомотив" объявил об уходе из клуба нападающего Джефферсона Фарфана.

У 35-летнего футболиста истёк контракт с "железнодорожниками" и он получил статус свободного агента.

Перуанец выступал за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

С командой Фарфан выиграл четыре трофея - чемпионство, два Кубка России и один Суперкубок страны.

Не пропустите: "Локомотив" согласовал трансфер нападающего "Бордо". | http://soccernews.ru
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