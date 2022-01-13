Официально: Фарке возглавил "Краснодар"

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Официально: Фарке возглавил "Краснодар"

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" назначил Даниэля Фарке на пост главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Экс-наставник "Норвича" сменил у руля "быков" уволенного неделю назад Виктора Гончаренко.

В тренерский штаб "Краснодара" вместе с Фарке войдут Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Не пропустите: "Краснодар" объявил о подписании контракта с Алонсо. | http://soccernews.ru
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