Официально: Фарке возглавил "Краснодар"

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" назначил Даниэля Фарке на пост главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Экс-наставник "Норвича" сменил у руля "быков" уволенного неделю назад Виктора Гончаренко.

В тренерский штаб "Краснодара" вместе с Фарке войдут Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

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