Официально: Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев объявил об уходе с поста главного тренера команды Владимира Федотова.

"Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество. Но жизнь движется вперёд. Пытались ли уговорить его остаться? Он взрослый человек и сам принимает решение. Как получилось, так получилось", - сообщил руководитель клуба.

Ранее сообщалось, что 53-летний специалист возглавит "Сочи", который ищет замену уволенному Александру Точилину.

Федотов возглавлял "Оренбург" с августа 2017 года. Под его руководством команда вышла из ФНЛ в РПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги приволжский коллектив набрал 19 очков в 18 матчах, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице.

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