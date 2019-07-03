Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"
Мадридский "Атлетико" объявил о подписании контракта с игроком "Бенфики" Жоуа Филишем. Об этом испанский клуб написал в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего игрока обойдется "Атлетико" в 126 миллионов евро, а контракт игрока будет рассчитан до 2026 года с окладом в 3,5 миллиона евро
#PuroTalento pic.twitter.com/ehvuo8YBNI— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.
В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 8 ассистов в 42 играх за "Бенфику".
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|Реал Мадрид
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|38
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|7
|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
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|Реал Вальядолид
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|17
|Сельта Виго
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|Жирона
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|Уэска
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|Райо Вальекано
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|32