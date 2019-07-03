Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" объявил о подписании контракта с игроком "Бенфики" Жоуа Филишем. Об этом испанский клуб написал в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего игрока обойдется "Атлетико" в 126 миллионов евро, а контракт игрока будет рассчитан до 2026 года с окладом в 3,5 миллиона евро

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 8 ассистов в 42 играх за "Бенфику".

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