Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини покинул клуб.

Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний бельгиец стал игроком китайского "Шандонг Луненг".

Феллаини заключил с новым клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки составила 11,5 миллиона евро.

Феллаини выступал за "МЮ" с 2013 года. За это время он провел 177 матчей и забил 22 гола.

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