Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини покинул клуб.
Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний бельгиец стал игроком китайского "Шандонг Луненг".
Феллаини заключил с новым клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки составила 11,5 миллиона евро.
Феллаини выступал за "МЮ" с 2013 года. За это время он провел 177 матчей и забил 22 гола.
Читайте также: Мартиаль подписал с новый контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сарри находится под угрозой увольнения
-
"Локомотив" продлил соглашение со своим воспитанником
-
"Фиорентина" собирается выкупить игрока "Севильи"
-
Сарри высказался о возможных изменениях в игре "Челси"
-
Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"
-
"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Катар - победитель Кубка Азии 2019 года
-
Стало известно, на сколько следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
-
"Рома" определилась с кандидатом на пост тренера команды
-
"Байер" - "Бавария": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Бундеслиги
-
"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе
-
Футболисты "Челси" недовольны работой Сарри
-
1
Луис Суарес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
-
Сульшер поборется за звание лучшего тренера января в АПЛ
-
1
"Барселона" - "Валенсия". Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
-
1
Следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
-
СМИ узнали причину срыва трансфера Акосты в ПСЖ
-
2
Чёрт с припаянной башкой: украинский журналист дал жёсткую оценку новичку "Зенита" Ракицкому
-
1
Стало известно, когда Вильмар Барриос прибудет в расположение "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30