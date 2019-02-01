Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"

Теги маруан феллаиниманчестер юнайтедшандонг луненгтрансферы

Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини покинул клуб.

Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний бельгиец стал игроком китайского "Шандонг Луненг".

Феллаини заключил с новым клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки составила 11,5 миллиона евро.

Феллаини выступал за "МЮ" с 2013 года. За это время он провел 177 матчей и забил 22 гола.

Читайте также: Мартиаль подписал с новый контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги

"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 43
6 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 40
7 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов