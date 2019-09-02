Официально: Фернандеш перешел в "Краснодар"

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Официально: Фернандеш перешел в "Краснодар"

"Краснодар" на официальном сайте объявил о подписание контракт с экс-игроком "Локомотива" Мануэлем Фернандешом

Футболист перешел в клуб на правах свободного агента. В стане "быков" он будет играть на протяжении сезона-2019/20.

Последним клубом 33-летнего Фернандеша был "Локомотив", за который он выступал с 2014 по 2019 годы. Хавбек был готов остаться в московском клубе, но стороны не смогли договориться о новом контракте.

А еще: Фернандеш прилетел в Краснодар, чтобы завершить трансфер в стан "быков" | http://soccernews.ru
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