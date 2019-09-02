Официально: Фернандеш перешел в "Краснодар"
"Краснодар" на официальном сайте объявил о подписание контракт с экс-игроком "Локомотива" Мануэлем Фернандешом.
Футболист перешел в клуб на правах свободного агента. В стане "быков" он будет играть на протяжении сезона-2019/20.
Последним клубом 33-летнего Фернандеша был "Локомотив", за который он выступал с 2014 по 2019 годы. Хавбек был готов остаться в московском клубе, но стороны не смогли договориться о новом контракте.
А еще: Фернандеш прилетел в Краснодар, чтобы завершить трансфер в стан "быков" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4