Официально: Фернандеш перешел в "Краснодар"

"Краснодар" на официальном сайте объявил о подписание контракт с экс-игроком "Локомотива" Мануэлем Фернандешом.

Футболист перешел в клуб на правах свободного агента. В стане "быков" он будет играть на протяжении сезона-2019/20.

Последним клубом 33-летнего Фернандеша был "Локомотив", за который он выступал с 2014 по 2019 годы. Хавбек был готов остаться в московском клубе, но стороны не смогли договориться о новом контракте.

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