Официально: Фернандо покинул "Спартак"

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Официально: Фернандо покинул "Спартак"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Фернандо в "Бейджин Гуоан".

Ожидается, что сумма трансфера составит 15 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать в Китае 4,5 миллиона в год.

Напомним, что Фернандо выступал за "Спартак" с июля 2016 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Всего в составе "народной команды" бразилец провёл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

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