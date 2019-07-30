Официально: Фернандо покинул "Спартак"
Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Фернандо в "Бейджин Гуоан".
Ожидается, что сумма трансфера составит 15 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать в Китае 4,5 миллиона в год.
Напомним, что Фернандо выступал за "Спартак" с июля 2016 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Всего в составе "народной команды" бразилец провёл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|20
|52
|2
|Шанхай Ист Эйшиа
|20
|48
|3
|Бейджин Гуоан
|20
|48
|4
|Шандонг Луненг
|20
|34
|5
|Цзянсу Шунтиан
|20
|29
|6
|Чонгцинь Лифан
|20
|28
|7
|Хубеи Люйин
|20
|27
|8
|Далянь Ифан
|20
|27
|9
|Хенан Цзяние
|20
|24
|10
|Чангша Гинде
|20
|24
|11
|Тянцзин Теда
|20
|23
|12
|Шанхай Шенхуа
|20
|21
|13
|Хэбэй Чайна Форчун
|20
|20
|14
|Tianjin Quanjian
|20
|15
|15
|Шенджен Руби
|20
|14
|16
|Шаанси Чанба
|20
|11