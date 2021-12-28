Официально: Ферран Торрес - футболист "Барселоны"

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Официально: Ферран Торрес - футболист "Барселоны"Испанский нападающий Ферран Торрес перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону", сообщает пресс-служба каталонского клуба. Контракт игрока рассчитан до 2027 года.

Сине-гранатовые заплатят за испанца 55 миллионов евро тремя траншами, первый из которых будет совершен летом, также в сделке предусмотрены 10 миллионов евро. Также 10% от сделки получит "Валенсия".

Сообщается, что официальная презентация игрока на "Камп Ноу" состоится уже третьего января.

В нынешнем сезоне АПЛ Торрес сыграл 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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