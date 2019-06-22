Официально: Филиппо Индзаги возглавил "Беневенто"

Теги филиппо индзагибеневентоболонья

Официально: Филиппо Индзаги возглавил "Беневенто"

Филиппо Индзаги возглавил "Беневенто", сообщает инстаграм клуба

Контракт 45-летнего специалиста рассчитан до лета 2020 года с опцией продления. 

Ранее тренер возглавлял "Болонью", откуда был уволен зимой 2019 года. Итальянский клуб продолжает выплачивать зарплату тренеру.

В минувшем сезоне "Беневенто" занял третье место в Серии В, однако не сумел пройти в Серию А.

"Болонья" заняла 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Не пропустите: Тренер сборной Сенегала: "Мане заслуживает "Золотой мяч" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов