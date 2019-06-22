Официально: Филиппо Индзаги возглавил "Беневенто"

Филиппо Индзаги возглавил "Беневенто", сообщает инстаграм клуба

Контракт 45-летнего специалиста рассчитан до лета 2020 года с опцией продления.

Ранее тренер возглавлял "Болонью", откуда был уволен зимой 2019 года. Итальянский клуб продолжает выплачивать зарплату тренеру.

В минувшем сезоне "Беневенто" занял третье место в Серии В, однако не сумел пройти в Серию А.

"Болонья" заняла 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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