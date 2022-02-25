Официально: финал Лиги Чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж

УЕФА официально объявил о решении провести финал текущего розыгрыша Лиги Чемпионов в другом городе.

Как и сообщалось ранее, у Санкт-Петербурга отобрали право принять решающий матч главного еврокубка.

Исполком УЕФА решил перенести финал ЛЧ из-за российской военной спецоперации на территории Украины.

Игра пройдёт 28 мая в Париже на арене "Стад де Франс".

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