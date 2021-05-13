Официально: финал Лиги Чемпионов состоится в Порту

Фото твиттер УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте объявил о переносе финального матча Лиги Чемпионов в другой город.

Решающая игра главного еврокубка пройдёт вместо Стамбула в Порту на стадионе "Драгау".

Соответствующее решение принято из-за сложной ситуации с коронавирусом в Турции. Эта страна попала в "красный список" Великобритании - все прибывшие оттуда люди должны находиться на карантине.

Возможно, Стамбулу разрешат принять финал Лиги Чемпионов в 2023 году.

В этом сезоне трофей 29 мая разыграют "Манчестер Сити" и "Челси".

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