Официально: "Фиорентина" арендовала у "Реала" Одриосолу

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Официально: "Фиорентина" арендовала у "Реала" Одриосолу

Фото сайт "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Реала" Альваро Одриосолы.

25-летний футболист пополнил состав "фиалок" на правах аренды до 30 июня 2022 года.

"Сливочные" купили баска в 2018 году за 30 миллионов евро. Контракт с ним рассчитан до конца сезона 2023/24.

В составе "Реала" Одриосола сыграл 43 матча, забил 3 гола и сделал 10 ассистов. Сдавался в аренду "Баварии".

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