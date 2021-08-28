Официально: "Фиорентина" арендовала у "Реала" Одриосолу
Фото сайт "Фиорентины"
"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Реала" Альваро Одриосолы.
25-летний футболист пополнил состав "фиалок" на правах аренды до 30 июня 2022 года.
"Сливочные" купили баска в 2018 году за 30 миллионов евро. Контракт с ним рассчитан до конца сезона 2023/24.
В составе "Реала" Одриосола сыграл 43 матча, забил 3 гола и сделал 10 ассистов. Сдавался в аренду "Баварии".
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|Осасуна
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