Официально: "Фиорентину" выкупил американский миллиардер
Новым владельцем "Фиорентины" стал американский миллиардер Рокко Коммиссо, сообщает официальный сайт клуба.
"Я всегда был фанатом итальянского футбола. Не могу выразить словами, какая честь для меня получить возможность вписать новую главу в историю столь легендарного клуба, как "Фиорентина". Я три года вел переговоры о покупке клуба и за это время полностью проникся значимостью "Фиорентины" для Флоренции и фанатов", - сказал Комиссо.
69-летний Комиссо приобрел "Фиорентину" за 170 миллионов евро. Американец с итальянскими корнями занимает 200-е место в списке самых богатых людей США по версии Forbes с состоянием в 4,9 миллиарда долларов.
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|Аталанта
|38
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|4
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|Милан
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|63
|8
|Лацио
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|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
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|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
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|СПАЛ
|38
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|Кальяри
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|17
|Дженоа
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|38
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|17