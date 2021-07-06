Официально: Фирпо - игрок "Лидса"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Каталонская "Барселона" на своем официальном сайте объявила о трансфере испанского защитника Хуниора Фирпо в "Лидс".

Как сообщает пресс-служба "блауграны", сумма сделки – 15 миллионов евро. Также отмечается, что "Барселона" получит 20% от "Лидса" в случае последующей продажи игрока.

Напомним, что Фирпо перешел в "Барселону" и "Бетиса" летом 2019 года.

В прошедшем сезоне испанец сыграл 7 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал 1 голевую передачу.

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