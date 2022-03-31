Официально: "Фламенго" арендовал Аиртона у "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
"Фламенго" взял в аренду бразильского левого защитника московского "Спартака" Аиртона Лукаса, сообщает пресс-служба красно-белых.
Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года. Также отмечается, что бразильский клуб будет обязан выкупить футболиста при достижении определенных условий.
Напомним, что Аиртон перешел в "Спартак" из "Флуминенсе" в конце 2018 года. В составе московского клуба он сыграл 108 матчей, забив в них 4 гола..
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