Официально: Флетчер вошёл в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о вхождении Даррена Флетчера в тренерский штаб команды.

Какую именно должность будет занимать 36-летний специалист, и что теперь входит в его обязанности, не сообщается.

С октября Флетчер работал с молодёжкой (U-16) "красных дьяволов".

Будучи футболистом, шотландец отдал "МЮ" 20 лет карьеры. В его активе 342 матча, 24 гола, 29 ассистов и 13 выигранных трофеев.

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