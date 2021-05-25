Официально: Флик возглавит сборную Германии

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Официально: Флик возглавит сборную Германии

Фото твиттер сборной Германии

Новым главным тренером сборной Германии после Евро-2020 станет Ханс-Дитер Флик.

Бывший наставник "Баварии" сменит Йоахима Лёва, который возглавляет "Бундестим" с 2006 года.

Контракт 56-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2024 года.

Флик за полтора сезона в "Баварии" выиграл 7 трофеев, в том числе 2 чемпионства и Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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