Официально: Флик возглавит сборную Германии
Новым главным тренером сборной Германии после Евро-2020 станет Ханс-Дитер Флик.
Бывший наставник "Баварии" сменит Йоахима Лёва, который возглавляет "Бундестим" с 2006 года.
Контракт 56-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2024 года.
Флик за полтора сезона в "Баварии" выиграл 7 трофеев, в том числе 2 чемпионства и Лигу Чемпионов.
Не пропустите: Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов
-
"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем
-
Слуцкий - лучший тренер РПЛ в мае
-
"Барселона" определилась с альтернативой Куману и Хави
-
"Рубин" нацелился на голкипера "Спартака"
Лента новостей
-
Манджукич сообщил об уходе из "Милана"
-
Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина
-
"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов
-
Вингер "Норрчепинга" отправился на медосмотр в "Рубин"
-
Малиновский подвёл итоги сезона для "Аталанты"
-
"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем
-
Официально: Флик возглавит сборную Германии
-
Слуцкий - лучший тренер РПЛ в мае
-
Прядкин объяснил, почему в РПЛ не будет раунда плей-офф
-
"Милан" согласовал трансфер вратаря "Лилля"
-
Названы члены тренерского штаба Витории в "Спартаке"
-
"Барселона" определилась с альтернативой Куману и Хави
-
"Рубин" нацелился на голкипера "Спартака"
-
Джорджина отдохнула на яхте и побывала на гонке Формулы-1
-
"Фортуна" объявила об уходе российского вратаря
-
Фергюсон полетел с "Манчестер Юнайтед" на финал Лиги Европы
-
"Брондбю" впервые за 16 лет стал чемпионом Дании
-
Агент защитника "Майнца" Сен-Жюста сообщил об интересе со стороны 4 топ-клубов РПЛ
-
Черышев присоединился к сборной России
-
Радимов отрицает участие в драке на вокзале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20