Официально: Фонсека покидает "Рому"

Фото сайт "Ромы"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о скором уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки.

"Волки" сообщили, что португалец будет работать до конца сезона, после чего покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее СМИ писали, что 48-летнего специалиста готовы пригласить "Спартак", "Шахтёр", "Наполи" и "Кристал Пэлас".

Фонсека возглавлял "Рому" с лета 2019 года. Под его руководством римляне в прошлом сезоне финишировали пятыми в Серии А, а в этом - идут на седьмом месте.

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