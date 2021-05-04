Официально: Фонсека покидает "Рому"
Фото сайт "Ромы"
"Рома" на своём официальном сайте объявила о скором уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки.
"Волки" сообщили, что португалец будет работать до конца сезона, после чего покинет клуб на правах свободного агента.
Ранее СМИ писали, что 48-летнего специалиста готовы пригласить "Спартак", "Шахтёр", "Наполи" и "Кристал Пэлас".
Фонсека возглавлял "Рому" с лета 2019 года. Под его руководством римляне в прошлом сезоне финишировали пятыми в Серии А, а в этом - идут на седьмом месте.
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