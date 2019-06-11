Официально: Фонсека возглавил "Рому"

Сегодня, 11 июня, стало известно, что новым главным тренером "Ромы" назначен Паулу Фонсека, возглавлявший "Шахтер".

46-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом сроком на два года с опцией продления сотрудничества еще на сезон - до лета 2022 года.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo! — AS Roma English (@ASRomaEN) 11 июня 2019 г.

Фонсека с "Шахтером" три раза выигрывал чемпионат Украины, трижды становился обладателем Кубка Украины и завоевал Суперкубок Украины в 2017 году. Ранее он также тренировал "Порту" и "Брагу".

"Рома" по итогам минувшего сезона заняла 6 место в Серии А и прошла в Лигу Европы.

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