Официально: Фонсека возглавил "Рому"

Сегодня, 11 июня, стало известно, что новым главным тренером "Ромы" назначен Паулу Фонсека, возглавлявший "Шахтер".

46-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом сроком на два года с опцией продления сотрудничества еще на сезон - до лета 2022 года.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo!