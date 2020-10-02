Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург"

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Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург"

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп стал игроком "Вольфсбурга" на правах аренды, утверждает пресс-служба клуба.

Футболист будет выступать в немецком клубе  на протяжении текущего сезона.

В "Динамо" Филипп перешел летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В клубе провел 29 матчей и забил 9 голов. 

А еще: "Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Динамо"| http://soccernews.ru
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