Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург"

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп стал игроком "Вольфсбурга" на правах аренды, утверждает пресс-служба клуба.



Футболист будет выступать в немецком клубе на протяжении текущего сезона.

В "Динамо" Филипп перешел летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В клубе провел 29 матчей и забил 9 голов.

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