Официально: форвард "Зенита" продолжит карьеру в "Рубине"

3 Теги дмитрий полозрубинзенит санкт-петербург

Официально: форвард "Зенита" продолжит карьеру в "Рубине"Форвард питерского "Зенита" Дмитрий Полоз продолжит карьеру в казанском "Рубине", информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

"Футбольные клубы "Зенит" и "Рубин" достигли соглашения о переходе нападающего в казанскую команду до конца сезона на правах аренды. Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Полозу удачи в составе новой команды!", - сказано в заявлении клуба.

В стан питерского клуба 27-летний нападающий перешел летом прошлого года из "Ростова". С того времени он сыграл 31 матч за "сине-бело-голубых" и забил в них 3 мяча.

Напомним, "Рубин" продаст самых высокооплачиваемых игроков команды. | soccernews.ru

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