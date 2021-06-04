Официально: французскую Лигу 1 сократят в 2023 году

Теги лига 1

Официально: французскую Лигу 1 сократят в 2023 году

Как и сообщалось ранее, через два года число участников чемпионата Франции сократится с 20 до 18.

Соответствующие изменения официально одобрила Профессиональная футбольная лига страны (LFP). 

Таким образом, по итогам сезона 2022/23 из Лиги 1 вылетят четыре команды, а повышение получат только два клуба.

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