Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов

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Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов

50-летний Франк де Бур стал новым тренером сборной Нидерландов.

Как сообщает официальный сайт сборной, голландский специалист заключил контракт до 2022 года.

Отмечается, что де Бур незамедлительно начнет готовить команду к товарищеской игре против Мексики, а также к матчам Лиги Наций с Боснией и Герцеговиной и Италией.

Напомним, что де Бур пришел на смену Рональду Куману, который стал тренером "Барселоны". Де Бур известен по своей работе в "Интере", "Аяксе", "Кристал Пэласе" и "Атланте Юнайтед",

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