Официально: Фрэнк Лэмпард - главный тренер "Эвертона"

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Официально: Фрэнк Лэмпард - главный тренер "Эвертона"

Фото: твиттер "Эвертона"\Автор неизвестен

"Эвертон" официально объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", соглашение с английским специалистом рассчитано на два с половиной сезона - до лета 2024 года.

Напомним, что Лэмпард был уволен из лондонского "Челси" в январе 2021-го, после чего все время до сегодняшнего дня находился без работы.

Ранее "Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса.

В нынешнем сезоне АПЛ "ириски" располагаются на 16-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков после 20 сыгранных матчей.

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