Официально: "Фулхэм" подписал Сери

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Официально: "Фулхэм" подписал Сери"Фулхэм" подписал полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует официальный сайт "дачников".

"Мы с удовлетворением подтверждаем факт подписания четырехлетнего контракта с игроком сборной Кот-д'Ивуара и "Ниццы" Жаном-Мишелем Сери. Полузащитник подписал контракт сроком до июня 2022-го года, с возможностью продления его еще на 12 месяцев. В борьбе за игрока "Фулхэм" опередил ряд ведущих европейских клубов. Теперь сделка подлежит международному оформлению, а игрок должен получить разрешение на работу", - сказано в заявлении клуба.

За Сери "Фулхэм" заплатил 30 миллионов евро.

Напомним, в подписании Сери был заинтересован "Челси". | soccernews.ru

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