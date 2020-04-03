Официально: футболисты и персонал "Рубина" согласились на урезание зарплаты в два раза

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Официально: футболисты и персонал "Рубина" согласились на урезание зарплаты в два раза

Ещё один клуб российской Премьер-лиги согласовал сокращение зарплатного фонда.

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский объявил об уменьшении окладов футболистов и персонала ровно в два раза.

"В "Рубине" принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все - в одной лодке, и придётся идти на ограничительные меры. Мы с интересом ждём решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживёт упадок в ближайшее время", - сказал Яровинский.

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" по итогам 22 туров занимает 14-е место.

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Комментарии

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andreevaleksandroko

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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