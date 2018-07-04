Официально: Габи стал одноклубником Хави

Катарский "Аль-Садд" подписал контракт с испанским полузащитником Габи, информирует официальный сайт мадридского "Атлетико", за который игрок выступал на протяжении 10-ти лет.

С новым клубом, за который также выступает его соотечественник Хави, 34-летний хавбек подписал контракт сроком до лета 2020-го года. По обоюдному согласию сторон он может быть продлен еще на один год.

В прошлом сезоне Габи забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 50 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" может подписать бывшего вратаря "Реала". | soccernews.ru