Официально: Габи стал одноклубником Хави

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Официально: Габи стал одноклубником ХавиКатарский "Аль-Садд" подписал контракт с испанским полузащитником Габи, информирует официальный сайт мадридского "Атлетико", за который игрок выступал на протяжении 10-ти лет.

С новым клубом, за который также выступает его соотечественник Хави, 34-летний хавбек подписал контракт сроком до лета 2020-го года. По обоюдному согласию сторон он может быть продлен еще на один год.

В прошлом сезоне Габи забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 50 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" может подписать бывшего вратаря "Реала". | soccernews.ru

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