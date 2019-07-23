Официально: Гацкан - игрок "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" подписали контракт с хавбеком Александром Гацканом.

Как сообщает сайт клуба, с 35-летним футболистом был подписан однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

На протяжении последних 11 лет Гацкан защищал цвета "Ростова". За клуб он провел 314 игр, в которых отметился 24 забитыми мячами и 26 ассистами.

Читайте также: Анюков перешел в "Крылья Советов". | http://soccernews.ru