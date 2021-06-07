Официально: Гаизка Гаритано - главный тренер "Эйбара"

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Официально: Гаизка Гаритано - главный тренер "Эйбара"Фото: твиттер "Эйбара"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Эйбара", Гаизка Гаритано - новый главный тренер команды. На этом посту он заменил Хосе Мендиллибара.

Гаритано уже тренировал "Эйбар". В 12/13 он возглавлял первую команду «оружейников», и помог им подняться из Сегунды Б в Сегунду, а в следующем сезоне, 13/14, добился повышения в Примеру. Баскский тренер возглавлял команду в своем первом сезоне в высшем дивизионе, 14/15, когда "Эйбару" удалось сохранить прописку в Примере из-за финансовых проблем "Эльче".

Также Гаритано играл за "Эйбар": 135 игр за первую команду, 57 побед, 37 ничьих и 41 поражение.  

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