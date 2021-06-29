Официально: Гальтье возглавил "Ниццу"

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Официально: Гальтье возглавил "Ниццу"

Фото сайт "Ниццы"

"Ницца" на своём официальном сайте объявила о назначении Кристофа Гальтье на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Гальтье перешёл в "Ниццу" из "Лилля", с которым в прошлом сезоне он стал чемпионом Франции.

"Орлята" в минувшей кампании финишировали в Лиге 1 на 9-м месте.

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