Официально: Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о возвращении в клуб Шамиля Газизова.

52-летний функционер снова занял пост генерального директора. На этой должности он сменил Рината Шайбекова, который стал исполнительным директором.

Газизов уже руководил "Уфой" с 2012 по 2020 год, после чего ушёл в "Спартак", но его сотрудничество с "красно-белыми" продлилось всего несколько месяцев.

В текущем розыгрыше РПЛ башкирская команда набрала 14 очков в 22 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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