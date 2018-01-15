Официально: Гиггз возглавил сборную Уэльса

Футбольная ассоциация Уэльса на своём официальном сайте объявила о назначении Райана Гиггза на пост главного тренера национальной сборной.

44-летний специалист подписал четырёхлетний контракт, то есть он будет руководить "драконами" в квалификации Евро-2020 и отборочном турнире ЧМ-2022.

Стоит отметить, что это первый полноценный самостоятельный опыт Гиггза в тренерской работе. Ранее он был только ассистентом Луи ван Гала в "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год.

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