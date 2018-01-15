Официально: Гиггз возглавил сборную Уэльса

Теги уэльсрайан гиггз

Официально: Гиггз возглавил сборную Уэльса

Футбольная ассоциация Уэльса на своём официальном сайте объявила о назначении Райана Гиггза на пост главного тренера национальной сборной.

44-летний специалист подписал четырёхлетний контракт, то есть он будет руководить "драконами" в квалификации Евро-2020 и отборочном турнире ЧМ-2022.

Стоит отметить, что это первый полноценный самостоятельный опыт Гиггза в тренерской работе. Ранее он был только ассистентом Луи ван Гала в "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год.

Не пропустите: Гиггз: "Клуб, в котором окажется Санчес, будет в выигрыше". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зе Нью-Сейнтс 22 64
2 Коннахс Кэй 22 43
3 Бала Таун 22 40
4 Бангор Сити 22 36
5 УВИК Кардифф 22 31
6 Кармартен Таун 22 28
7 Лландадно Таун ФК 22 26
8 Аберистуит Таун 22 23
9 Рил 22 21
10 Сефн Друидс 22 20
11 Ньютаун 22 19
12 Эйрбас ЮК 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов