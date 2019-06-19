Официально: Глушаков покинул "Спартак"

Теги спартак москваденис глушаков

Официально: Глушаков покинул "Спартак"

"Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

"Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении "красно-белых".

32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что футболист получит 100 миллионов рублей в качестве компенсации. СМИ пишут, что его следующим клубом станет "Сочи".

Не пропустите: "Спартак" выбирает между двумя защитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" может включить Гризманна в сделку по Неймару

"Барселона" может включить Гризманна в сделку по Неймару

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов