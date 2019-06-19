Официально: Глушаков покинул "Спартак"
"Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
"Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении "красно-белых".
32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Ранее сообщалось, что футболист получит 100 миллионов рублей в качестве компенсации. СМИ пишут, что его следующим клубом станет "Сочи".
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