Официально: Гогуа расторг контракт с ЦСКА

Фото инстаграм Седрика Гогуа

Центральный защитник Седрик Гогуа официально покинул ЦСКА и получил статус свободного агента.

Московский клуб объявил о расторжении контракта с 27-летним футболистом по обоюдному согласию.

ЦСКА пожелал ивуарийцу успехов в дальнейшей карьере.

Гогуа выступал за армейцев с августа 2019 года, сыграл 5 матчей и забил 1 гол. В сезоне 2020/2021 сдавался в аренду "Ротору".

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