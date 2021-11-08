Официально: Гогуа расторг контракт с ЦСКА
Центральный защитник Седрик Гогуа официально покинул ЦСКА и получил статус свободного агента.
Московский клуб объявил о расторжении контракта с 27-летним футболистом по обоюдному согласию.
ЦСКА пожелал ивуарийцу успехов в дальнейшей карьере.
Гогуа выступал за армейцев с августа 2019 года, сыграл 5 матчей и забил 1 гол. В сезоне 2020/2021 сдавался в аренду "Ротору".
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