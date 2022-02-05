Официально: Головин пропустит матч с "Лионом"

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Полузащитник "Монако" Александр Головин не поможет своей команде в игре 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона".

25-летний футболист оказался вне заявки монегасков на ближайший матч из-за наличия симптомов простуды.

"Монако" примет "Лион" сегодня, 5 февраля, в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Головин сыграл 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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